Isola. Costruzione abusiva su terreno agricolo, sequestro blocca i lavori

Un fabbricato abusivo in corso di costruzione è stato scoperto dai carabinieri forestali di Crotone in località Vermica del territorio di Isola Capo Rizzuto.

Nel corso di un controllo del territorio, i militari hanno notato la struttura - di recente edificazione e non completata - che era all’interno di un terreno agricolo ed hanno avviato i dovuti accertamenti presso l’ufficio comunale che hanno evidenziato che l’opera era priva di atti d’assenso legittimanti l’esecuzione.

Il fabbricato - realizzato in conglomerato cementizio armato con muri di tamponamento in laterizio, misura in pianta circa 9 metri per 12, ha una copertura a tetto - è stato posto sotto sequestro per impedirne il proseguimento dell’attività illegale e il sequestro è stato già convalidato dall’Autorità giudiziaria.

Il possessore del terreno, un uomo di 54 anni, disoccupato, nato e residente a Isola Capo Rizzuto, è stato deferito alla Procura della Repubblica per violazione della normativa edilizia.