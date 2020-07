Ennesimo incidente sulla Ss106. Urtano rotatoria, si ribaltano in un agrumeto

È di due feriti finiti in ospedale il bilancio di un ennesimo incidente stradale avvenuto nella notte scorsa, intorno alle 4.30, lungo la statale 106 jonica.

Il sinistro ha visto coinvolto un solo veicolo, una Volkswagen Golf 6 in viaggio in direzione di Crotone e che nel tratto di Simeri Crichi, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo andando ad urtare il cordolo di delimitazione di una rotatoria e finendo poi la sua corsa ribaltandosi dopo aver superato il guardrail ed essere finita in un agrumeto.

A bordo della vettura vi erano due persone che, estratte dall’abitacolo, sono state affidate al personale del Suem118 e trasportate in una struttura ospedaliera.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina, che dopo aver soccorso i malcapitati ha recuperato l’auto con l’aiuto di un’autogrù, fatta arrivare dalla sede centrale di Catanzaro, per poi consegnarla al soccorso stradale.

Intervenuti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza e l’Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto stradale. Disagi si sono inevitabilmente registrati alla circolazione sul tratto interessato dall’incidente.