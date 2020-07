Operai al lavoro su una strada, riemerge un ordigno bellico

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Stamattina i Carabinieri di Santa Maria e di Catanzaro Lido sono intervenuti in Via Tagliamento per il ritrovamento, da parte di alcuni operai intenti nella ripulitura e scavo delle aree laterali della strada, di un ordigno esplosivo.

L'area è stata interdetta dal personale dell’Arma intervenuto, coordinato dal Comandante la Compagnia Carabinieri Cap. Ferdinando Angeletti. Sul posto la sezione artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale di Catanzaro che ha identificato il manufatto come bomba da mortaio italiana HE da 81 mm a grande capacità, inesplosa.

La tipologia di ordigno è stata utilizzata dalle truppe italiane durante il secondo conflitto bellico mondiale e risultava in dotazione all'Esercito Italiano fino agli anni 80.

Su disposizioni della Procura della Repubblica di Catanzaro l’ordigno è stato trasportato, in sicurezza a cura degli Artificieri intervenuti, presso una cava ritenuta idonea per le successive operazioni di bonifica e distruzione.