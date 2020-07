Costruivano immobili abusivi a Corigliano, sequestri e 3 denunce

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Corigliano Calabro hanno denunciato tre persone del luogo. I controlli dei militari si sono concentrati in località Fabrizio Grande, nell'area urbana di Corigliano, dove si è accertato la costruzione di due immobili abusivi.

Il primo, una abitazione civileultimata di recente, era composta da due piani fuori terra, ognuno dell’ampiezza di circa 120 metri quadri, e da un piano seminterrato.

La struttura, rifinita esternamente e dotata di arredi, è risultata essere stata realizzata da alcuni anni ma senza nessun titolo abilitativo previsto o elaborati tecnici prodotti.

Il che ha comportato una modifica sostanziale all’assetto territoriale ed urbanistico della zona, tra l’altro sottoposta a vincolo paesaggistico. Per questo reato si è proceduto a deferire il proprietario.

Sono invece scattati i sigilli per un altro manufatto in cemento, di 120 metri quadri, ancora non ultimato e con lavori in corso di esecuzione, per il quale anche in questo caso non è stata prodotta nessuna autorizzazione prevista.

Oltre al sequestro della struttura si è proceduto alla denuncia all’Autorità Giudiziaria del proprietario, del committente dei lavori e dell’esecutore materiale degli stessi.