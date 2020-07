Covid. Il bollettino. Calabria, oggi nessun contagio. Superati i 100mila tamponi

Si ferma, almeno per quest’oggi, l’avanza del Covid19 in Calabria, dopo che negli ultimi due giorni si sono registrati altrettanti nuovi casi, uno martedì e l’altro appena ieri (QUI), mercoledì.

Nelle ultime 24 ore sono stati infatti 943 i tamponi eseguiti, e tutti sono risultati negativi. Ad oggi i test effettuati nella nostra regione sono stati in tutto 100.551 e 99.366 non hanno confermato alcuna infezione.

Sempre oggi sono quindi ed ancora 1.185 le persone che finora hanno contratto il virus in Calabria, ma quelli attualmente positivi sono appena 28 (come ieri).

Si arriva ora a 44 giorni da quando in regione si è registrato, nostro malgrado, l’ultimo decesso per o con il coronavirus. Le vittime complessive sono state infatti 97.

Settimo giorno consecutivo, invece, senza guariti. Finora hanno superato l’infezione 1.060 pazienti.

Negli ospedali, invece, si trovano attualmente ricoverati 4 degenti (come ieri) mentre 24 (come ieri) sono gli asintomatici o con sintomi lievi che si trovano in isolamento domiciliare.

I CASI ACCERTATI NELLE PROVINCE

I casi di positività al Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, da 49 giorni, i positivi complessivi sono stati 469 e così distribuiti: 2 in isolamento domiciliare; 433 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, dopo l’ultimo caso di ieri, il totale dei covid segnalati è ancora di 295: 3 in reparto; 17 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 29 giorni di fila, i casi sono stati 217: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 182 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 12 giorni continuativi, i contagi accertati sono stati 119: 1 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, da 6 giorni, il complessivo rimane a 85: 3 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 7.897.