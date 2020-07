Incidente sulla Ss 280: perde il controllo dell’auto e finisce contro il guardrail

Ha riportato solo lievi ferite la donna rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo la statale 280 dir a Catanzaro. La donna era alla guida di una Fiat 600 e stava viaggiando in direzione di Catanzaro quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è andata a sbattere contro il guardrail.

La giovane, uscita autonomamente dall'abitacolo, ha riportato solo lievi ferite che sono state curate sul posto dal personale medico del Suem 118.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando del capoluogo per la messa in sicurezza della vettura in attesa del soccorso stradale. Nel corso delle operazioni si sono registrati disagi per la viabilità.