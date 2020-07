Carlopoli, beccato con la droga tenta di ingerirla. 41enne in manette

È stato “beccato” con un involucro contenente droga e poi ha tentato di ingerirla. Un uomo di 41 anni di Carlopoli è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Nel corso di un controllo, i carabinieri hanno notato strani movimenti in paese e hanno intercettato a bordo di un’utilitaria, P. T., incensurato del posto. A seguito di una perquisizione, il 41enne ha estratto dalla tasca dei pantaloni un involucro, e ha tentato di ingoiarlo al fine di disfarsene. Ma è stato bloccato dai militari che, recuperata la confezione, hanno scoperto 4 dosi di cocaina per un totale di circa 4 grammi.

All’interno del portafoglio hanno poi trovato denaro contante in banconote da 20 euro, ritenuto provento dell’attività delittuosa. Dopo la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato un bilancino digitale di precisione, un coltello bruciacchiato e intriso della stessa sostanza nonché materiale vario per il confezionamento. Quanto rinvenuto è stato opportunamente sequestrato, la sostanza inviata al LASS di Vibo Valentia per gli accertamenti di rito.

Il 41enne è stato arrestato in flagranza di reato di detenzione di droga a fini di spaccio e, dopo le formalità di rito, è stato messo ai domiciliari, come disposto dal Pubblico Ministero di turno. A seguito di udienza celebrata nel pomeriggio odierno davanti al Tribunale di Lamezia Terme, l’arresto è stato convalidato e al 41enne non è stata applicata alcuna misura cautelare.