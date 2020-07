Camera commercio: “Stagione estiva compromessa se castello Carlo V rimane chiuso”

“Il danno all’economia locale è inestimabile e non è possibile accettare che ad oggi vi siano forti dubbi sulla fruibilità delle strutture in tempo utile per la stagione estiva. Si deve intervenire senza indugio e garantire l’apertura dal momento che questo è il periodo in cui si registra il picco di affluenza turistica, in special modo in questo particolare periodo storico in cui la provincia di Crotone risulta quasi immune dall’emergenza COVID, altrimenti i danni all’economia fragile del territorio saranno incalcolabili”.

Sono le parole del presidente della Camera di commercio di Crotone, Alfio Pugliese, in merito alla chiusura del castello Carlo V a Crotone e della fortezza Aragonese di Le Castella. Strutture su cui l’ente camerale ha sollecitato la riapertura, tanto da annunciare che la chiusura rischia di compromettere definitivamente la stagione estiva e le attività economiche che vivono di turismo e che rappresentano la quasi totalità delle imprese presenti sul territorio interessato.

Nonostante gli incontri tra le Istituzioni e le Associazioni di Categoria, che hanno anche promosso iniziative dirette a sottolineare l’importanza che i manufatti hanno per la collettività e quanto essi costituiscano una risorsa non solo economica ma anche sociale, le promesse fatte non sono state mantenute.

“E’ doveroso instaurare un dialogo tra le istituzioni ed il Mibact volto a favorire la tempestiva riapertura tanto del castello di Carlo V che della fortezza Aragonese, simboli rappresentativo della Calabria nel mondo, che da troppo tempo non sono accessibili al pubblico”, ha detto Pugliese.