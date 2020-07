Covid. Il bollettino. Calabria, un altro positivo. Da 6 giorni nessun guarito

Dopo l’ultimo caso di Covid19 accertato appena ieri (QUI), in questo mercoledì 8 di luglio se ne aggiunge ancora un altro segnalato nuovamente nella provincia reggina ed anche questa volta intercettato grazie ad un screening pre-ricovero.

Quest’ultimo si somma così ai dieci in tutto registrati nella nostra regione negli ultimi dieci giorni, evidenziando quindi un seppur piccolo aumento di positivi.

Il bilancio delle infezione fin qui segnalate in Calabria, pertanto, sale a 1.185 così come il complesso dei covid attualmente attivi arriva quest’oggi a 28.

Proseguono ovviamente i tamponi sui casi sospetti di infezione: nelle ultime 24 ore ne sono stati analizzati altri 905, 99.608 in tutto dall’inizio della fase di epidemia e 98.423 dei quali dal risultato negativo.

Dato certamente positivo, poi, il fatto che da ben 43 giorni non si segnalino altri decessi per o con il coronavirus, che finora ed in Calabria sono stati 97.

Rispetto a ieri, e da ormai ben sei giorni, inoltre, non si registrano nuove guarigioni. In tutto sono stati 1.060 i pazienti che hanno fin qui superato il virus.

Negli ospedali, infine, sono ricoverati ancora 4 degenti (come ieri) mentre 24 (+1 da ieri) sono quelli asintomatici o con sintomi lievi che si trovano in isolamento domiciliare.

I CASI ACCERTATI NELLE PROVINCE

I casi di positività al Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, da 48 giorni, i positivi complessivi sono stati 469 e così distribuiti: 2 in isolamento domiciliare; 433 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, dopo l’ultimo caso di ieri e quello di oggi, il totale dei covid segnalati sale a 295: 3 in reparto; 17 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 28 giorni di fila, i casi sono stati 217: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 182 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 11 giorni continuativi, i contagi accertati sono stati 119: 1 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, da 5 giorni, il complessivo rimane a 85: 3 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 7.897.