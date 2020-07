Associazione a delinquere transnazionale: rinviato a giudizio il Sindaco Occhiuto

Rinviato a giudizio per il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto nell’ambito dell’inchiesta che lo vede accusato di associazione a delinquere transnazionale. La decisione è stata presa dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma che ha accolto la richiesta formulata il 10 gennaio scorso dal sostituto procuratore Alberto Galanti.

La Procura di Roma ipotizza un utilizzo improprio di fondi pubblici destinati alla realizzazione di progetti ambientali all’estero e in Cina. Occhiuto è indagato in qualità di progettista delle opere (il padiglione italiano dell’expo di Shangai e la sede di Pechino del Ministero dell’Ambiente) finanziate dal ministero dell’Ambiente italiano. Nell’inchiesta sono coinvolti anche l’ex ministro all’Ambiente Corrado Clini nonché la compagna Martina Hauser ex assessore del Comune di Cosenza fino al maggio del 2014.

Agli indagati, a vario titolo, vengono contestati i reati di corruzione, abuso d’ufficio, turbativa d’asta, peculato. La prima udienza del processo si terrà il prossimo 3 novembre