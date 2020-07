Bombola esplode in un appartamento a Catanzaro: gravemente ferito il proprietario

Attimi di terrore a Catanzaro per l’esplosione di una bombola in un appartamento di località “S. Janni”. Il proprietario dell’abitazione avrebbe avvertito un forte odore di gas e pochi istanti dopo il violento scoppio.

Le fiamme hanno travolto il malcapitato che è rimasto ustionato in varie parti del corpo e verserebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Secondo le affermazioni dei testimoni, l’uomo era cosciente al momento dell’intervento dei soccorritori del 118.

L’esplosione ha provocato ingenti danni all’abitazione. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e mezzi di soccorso.