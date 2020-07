FDI: Salvatore Caparra nuovo Commissario cittadino di Cirò Marina

Salvatore Caparra

Prosegue la riorganizzazione di Fratelli d'Italia in Provincia di Crotone. Dopo le dimissioni delle coordinatrice cittadina di Cirò Marina Maria Daniela Panteca, che ringrazio per il lavoro svolto, e dopo una serie di incontri tra i dirigenti e gli iscritti si è individuato in Salvatore Caparra la figura del Commissario cittadino che dovrà riorganizzare il partito e che, con il supporto del coordinamento provinciale, dovrà gestire la fase delle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale.

In un territorio difficile e in cui la destra ha sempre avuto rappresentanti forti ed autorevoli, Fratelli d'Italia avrà il compito di dimostrare che a Cirò Marina la politica può essere ancora fatta in modo serio e senza necessità di scendere a compromessi con nessuno.

Salvatore Caparra, di cui tutti conosco doti e capacità, darà il suo contributo all'ulteriore radicamento di Fratelli d'Italia con l'obiettivo di far bene già nelle imminenti elezioni amministrative, mettendo al centro del dibattito politico i principi di legalità e di meritocrazia di cui Cirò Marina ha bisogno per rilanciarsi da un punto di vista sociale, culturale ed economico.