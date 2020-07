Droga: nel giardino piante di marijuana tra i pomodori, arrestato a Vallefiorita

I Carabinieri di Squillace hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 66enne di Vallefiorita, F.B., accusato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’uomo era già noto alle Forze di Polizia e già finito in manette, nell’ottobre scorso, con la stessa accusa, essendo stato trovato con alcune centinaia di grammi di marijuana e diverse piante.

I militari, lunedì, hanno verificato uno strano viavai di tossicodipendenti da e per la sua abitazione e sono intervenuti all’interno. L’uomo ha immediatamente consegnato pochi grammi di sostanza che affermava di detenere per uso personale.

I carabinieri non gli hanno però creduto e hanno proseguito nella perquisizione e così, nel giardino attiguo, nascoste tra l’alta vegetazione e delle coltivazioni di pomodori, hanno scovato 32 piante di marijuana in pieno stato vegetativo.

Per questi motivi il 66enne è stato tratto in arresto e sottoposto ai domiciliari. Ieri mattina, 7 luglio, all’esito dell’udienza di convalida, la misura è stata regolarmente convalidata e per l’uomo sono stati confermati i domiciliari con permesso ad assentarsi per esigenze di vita.