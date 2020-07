Dl Semplificazioni, Conte assicura: opere strategiche anche in Calabria

Arriva dopo una “trafila” lunga più di quattro ore in Consiglio dei ministri il via libera "salvo intese" al decreto semplificazioni.

“Abbiamo approvato l'elenco di 130 opere strategiche Italia veloce individuate specificamente dal Mit, a queste aggiungiamo quelle per Cortina e quelle di competenza di altri ministeri, sanità, carceri, polizia", ha detto il premier Conte in conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi.

Suddetti interventi coinvolgeranno anche la Calabria. Nel Dl semplificazione, infatti, sono previsti: il Miglioramento viabilità di adduzione (A2 Salerno—Reggio Calabria) - svincoli di Cosenza Nord (località Settimo di Rende) e Cosenza Sud; Completamento del terzo megalotto della SS 106 Jonica, dall’innesto con la SS 534 a Roseto Capo Spulico.

Tra i programmi prioritari per quanto riguarda l'accessibilità su ferro per i collegamenti agli aeroporti, compare anche Lamezia Terme.

In particolare, si legge nel documento: "anche attraverso la realizzazione di fermate di interscambio o il miglioramento della loro accessibilità o integrazione".

“Alziamo il limite di velocità - ha aggiunto Conte - l'Italia deve correre ma alziamo anche gli autovelox. Non vogliamo offrire spazio a appetiti criminali che alterano la concorrenza e fanno guadagni indebiti".

Fonti del Governo assicurano che “i grandi nodi” alla fine vengono sciolti. Il "salvo intese" riguarderebbe pochi aspetti "tecnici, non politici". Ma la discussione sulle opere da sbloccare sembra destinata a tenere ancora banco, anche perché l'elenco - che dovrebbe includere tra le 40 e le 50 opere - non entra nel testo del decreto e ci sarà comunque tempo fino a fine anno per nominare i commissari.