Covid. Il bollettino. Calabria: torna il segno “più”, un nuovo caso e nessun guarito

Dopo due giorni all’insegna del valore zero sul fronte dei contagi in Calabria, quest’oggi si registra di nuovo un segno più.

Rispetto a ieri (QUI) sono stati difatti analizzati altri 1.032 tamponi, uno dei quali ha dato esito positivo. Si tratta di un caso accertato nel reggino ed intercettato grazie ad uno screening pre-ricovero.

Ad oggi, quindi, il complessivo dei covid19 finora registrati sale a 1.184. Nel totale, poi, sono 98.703 i test eseguiti su casi sospetti e 97.519 quelli dal riscontro negativo. Quanto invece ai soggetti attualmente attivi, al momento sono in tutto 27 (+1 da ieri).

Ferma a 42 giorni fa - fortunatamente - la triste conta dei decessi. In Calabria le vittime per o con il coronavirus sono state finora 97.

Rispetto a 24 ore fa, poi, non si registrano altre persone che abbiano superato l’infezione. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono stati in tutto 1.060.

I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono ancora 4 (come ieri) mentre quelli che si trovano in isolamento domiciliare sono oggi 23 (+1 da ieri).

I COVID NELLE PROVINCE

I casi di positività al Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, da 47 giorni, i positivi complessivi sono stati 469 e così distribuiti: 2 in isolamento domiciliare; 433 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, dopo 10 giorni di tregua, il totale dei covid segnalati sale ora a 294: 3 in reparto; 16 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 27 giorni di fila, i casi sono stati 217: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 182 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 10 giorni continuativi, i contagi accertati sono stati 119: 1 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, da 4 giorni, il complessivo rimane a 85: 3 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 6.112.