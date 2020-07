Polistena: l’edizione 2020 de “la notte dei giganti®” è cancellata

"Non avremmo mai voluto trovarci a comunicarvi queste notizie, e abbiamo sperato il più a lungo possibile che gli eventi prendessero una piega migliore ma, purtroppo, così non è stato.

A seguito della pubblicazione sulla GU del DL n.33 del 16/5/2020 che, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica scaturita dal virus Covid-19, vieta gli assembramenti di persone fino al 31 luglio 2020, l’edizione 2020 (la 14esima) de “La Notte dei Giganti®” prevista a Polistena (RC) l’11 Luglio 2020 è stata cancellata". - L'informazione arriva dal presidente dell'Associazione Culturale “Arlecchino e Pulcinella”, Vincenzo Nasso -

"Purtroppo - si legge nella nota - non si sanno ancora le norme specifiche in materia di eventi in movimento, né si sa una data in cui potranno riprendere. Noi però crediamo che, se anche dessero la possibilità di organizzarne mantenendo le ristrette regole attuali, un evento come “La Notte dei Giganti®” non ci possa essere.

Per cui vi promettiamo che, non appena ci sarà nuovamente consentito, e senza paura, organizzeremo “La Notte dei Giganti®” più grande che si sia mai vista a Polistena, e saremo pronti ad accogliervi tutti a braccia aperte!"

"Valuteremo nelle prossime settimane - si legge infine - l’evolversi della situazione e siamo disposti, in deroga alla tradizionale data che ci lega al secondo sabato di luglio, a recuperare l’evento in un periodo più favorevole.

Desideriamo ringraziare i nostri ragazzi, i custodi di questa tradizione secolare, l’Amministrazione Comunale di Polistena e tutti i partner che ogni anno ci supportano nella produzione dell’evento e naturalmente tutti voi fan per la fiducia, la partecipazione e l’entusiasmo che ci dimostrate."