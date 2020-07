Scuola e Covid: il Comune di Cosenza partecipa a bando ministeriale per adeguamento

Il Comune di Cosenza partecipa al bando ministeriale che finanzia interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid -19:

“Pur se sinceramente preoccupati per la enorme mole di responsabilità che investe la Scuola in vista della riapertura a settembre e per il ritardo con cui il Governo ha finalmente varato il piano scuola, ci sentiamo di dovere e potere tranquillizzare i Consiglieri comunali che dalle pagine dei quotidiani locali hanno invitato l’Amministrazione cittadina, in caso non avesse già provveduto, a presentare la propria candidatura al bando ministeriale che prevede la possibilità di ammettere a finanziamento interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti e scolastici”.