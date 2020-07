Rifiuti. La Regione media tra gli Ato, trovata situazione temporanea

Imballo e messa in riserva temporanea degli scarti, che esitano dall’impianto di trattamento meccanico biologico di Alli, per i rifiuti urbani prodotti dall’Ato di Vibo Valentia, in attesa dell’apertura/chiusura delle discariche in programma.

È emerso nel corso di un incontro svoltosi nella cittadella regionale e promosso dall’assessore all’ambiente, Sergio De Caprio.

Nel corso della riunione si è cercato di risolvere la situazione relativa alla gestione dei rifiuti dell’ATO di Vibo. Il sindaco del Comune di Catanzaro, Sergio Abramo, e il sindaco di Vibo, Maria Limardo, nella veste di presidenti dei rispettivi ATO, hanno convenuto, in un momento come questo, di venirsi incontro in una ottica di solidarietà istituzionale.