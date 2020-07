Covid. Il bollettino. Calabria: secondo giorno di tregua, positivi fermi a 26

Riparte una nuova settimana, la seconda del mese di luglio, e sempre all’insegna del coronavirus. Dopo appena tre casi accertati nei sette giorni appena trascorsi, quest’oggi si ricomincia fortunatamente col segno zero sul bilancio di nuovi casi, con nessun contagio segalato ancora rispetto a 24 ore (QUI).

Aggiornati alle 17 di oggi, quindi, i dati sui Covid registrati in Calabria dall’inizio delle fase epidemiologica rimangono 1.183.

Un valore complessivo, quest’ultimo, e che comprende anche le guarigioni sopraggiunte nel frattempo. I positivi attualmente attivi nella nostra regione sono difatti moltissimi in meno, appena 26, quindi come ieri.

In Calabria, poi, si continuano ad eseguire tamponi. Al momento si è arrivati ad un totale di 97.671 fin qui processati, 238 dei quali analizzati tra ieri ed oggi e 96.488 quelli che nel complesso hanno restituito esito negativo.

Sono 41, invece, i giorni che ci separano dall’ultima vittima per o con il Covid, deceduta alla fine del maggio scorso. Il totale dei decessi registrati in regione è stato nostro malgrado di 97 persone.

Niente novità, invece, sul fronte delle guarigioni: nessuna ne viene segalata infatti rispetto a 24 ore fa e col bilancio fermo a 1.060 pazienti che finora hanno superato l’infezione.

Negli ospedali, invece, rimangono assistiti nei reparti 4 degenti (uno in più da ieri) mentre altri 22 (-1 da ieri) si trovano attualmente in isolamento domiciliare.

I CASI NELLE PROVINCE

I casi di positività al Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, da 46 giorni, i positivi complessivi sono stati 469 e così distribuiti: 2 in isolamento domiciliare; 433 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, da 10 giorni di fila, il totale dei covid segnalati è stato di 293: 3 in reparto; 15 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 26 giorni di fila, i casi sono stati 217: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 182 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 9 giorni continuativi, i contagi accertati sono stati 119: 1 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, da 3 giorni, il complessivo è di 85: 3 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 6.922.

ITALIA. 208 NUOVI CONTAGIATI E 8 DECESSI

Otto decessi in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 34.869 persone morte di covid 19. Nel bollettino di oggi, lunedì 6 luglio, dall’inizio della pandemia sono 241.819 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 e nell’ultimo giorno sono aumentante di 208, su 22.166 tamponi effettuati. Sono invece 192.241 i pazienti che sono stati dimessi, mentre i pazienti ricoverati con sintomi sono 946, di cui 72 in terapia intensiva.

I DATI REGIONE PER REGIONE

I dati sui contagi sono così distribuiti regione per regione. Lombardia 94.527 (111); Emilia-Romagna 28.675 (+38); Veneto 19.327 (+1); Piemonte 31.429 (+6); Marche 6.790 (nessun nuovo caso); Liguria 10.001 (+2); Campania 4.746 (+27); Toscana 10.287 (+2); Sicilia 3.095 (+1); Lazio 8.205 (+19); Friuli-Venezia Giulia 3.326 (nessun nuovo caso); Abruzzo 3.309 (nessun nuovo caso); Puglia 4.536 (nessun nuovo caso); Umbria 1.447 (nessun nuovo caso); Bolzano 2.647 (nessun nuovo caso); Sardegna 1.371 (+1); Valle d’Aosta 1.196 (nessun nuovo caso); Trento 4.873 (nessun nuovo caso); Molise 445 (nessun nuovo caso); Basilicata 404 (nessun nuovo caso).

(ultimo aggiornamento 17:42)