Governance poll del Sole 24 ore, Santelli tra primi 4 governatori

Quarto posto per la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, nella classifica dei governatori per il Governance Poll del Sole 24 Ore. La Santelli, che ha ottenuto il 57,5% di gradimento, è subito dietro il presidente veneto Zaia, il friulano Massimiliano Fedriga e Donatella Tesei (Umbria) tutti e tre della Lega.

Così in base all'indicazione dell'indagine condotta sul livello di gradimento dei presidenti delle 18 Regioni a elezione diretta e dei sindaci di 105 città capoluogo di provincia realizzata per il quotidiano economico, edizione del lunedì, dalla Noto Sondaggi, la Santelli finisce al primo posto per il sud Italia.

Per quanto riguarda invece i sindaci, al vertice della classifica si trova il primo cittadino di Bari, Antonio Decaro, con il 69,4% di gradimento, con lui sul podio anche il messinese Cateno De Luca e il bergamasco Giorgio Gori, ex aequo con Marco Bucci che a Genova si è trovato il mandato “invaso” dal crollo del ponte Morandi.

Tra i calabresi il sindaco più gradito è il primo cittadino Catanzaro, Sergio Abramo, che si trova al 55esmo posto con un indice di gradimento del 53,3%. Si trova invece al posto 66 Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza, con il 52,4% di gradimento, dopo di lui, al 68esimo posto, il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo, che si attesta al 51,9%. Fanalino di coda per Giuseppe Falcomatà, il sindaco di Reggio Calabria, quart’ultimo con una percentuale di gradimento del 41,1%. Caso a parte è quello di Ugo Pugliese, ex sindaco di Crotone. Dopo le sue dimissioni perché coinvolto in una inchiesta giudiziaria, Pugliese se fosse in carica avrebbe il più alto gradimento (54,7%).