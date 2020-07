Giuseppe Malena nuovo commissario cittadino di FdI Crotone

Inizia la riorganizzazione di Fratelli d'Italia in Provincia di Crotone. Come successore di Antonio Saragò, è stato nominato nuovo Commissario cittadino di Fratelli d'Italia di Crotone l'avv. Giuseppe Malena che avrà il compito di organizzare il partito in città e di gestire assieme al coordinamento provinciale le importanti elezioni amministrative che porteranno al rinnovo del Consiglio Comunale.

Nei prossimi giorni sarà presentato anche il coordinamento cittadino, costituito da volti nuovi e da volti noti della destra crotonese in un giusto mix di novità e di esperienza, che affiancherà il Commissario cittadino in fase così importante e delicata per le sorti della città.

Giuseppe Malena metterà a disposizione del partito, e della città, le sue doti e le sue capacità umane e politiche, e darà il giusto contributo al rilancio di FDI favorendone il radicamento ed una maggior presenza, e garantendo l'apertura a tutti coloro i quali ne condividono il sistema valoriale di riferimento.

“Fratelli d'Italia vuole essere protagonista anche nel panorama politico di Crotone con il chiaro intento di condizionare le prossime scelte amministrative, - si legge in una nota del Coordinatore Michele De Simone - convinti che a breve la destra avrà nuovamente una giusta rappresentanza in Consiglio Comunale.”

“Resta ferma la speranza che i tanti che si professano di Destra e che hanno fiducia in Giorgia Meloni e in Fratelli d'Italia, anche a Crotone – chiosa De Simone - possano avvicinarsi al circolo territoriale contribuendo alla crescita quantitativa e qualitativa del partito sin dalle prossime elezioni comunali: si è di destra con i fatti e con le parole”.