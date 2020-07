Furto al Comalca: ritrovata a Germaneto parte della merce rubata

Dopo soli pochi giorni dal furto perpetrato all’interno del mercato generale di Catanzaro (QUI) “riaffiora” parte della refurtiva.

La scoperta è stata fatta nella giornata di venerdì scorso dai Carabinieri della Stazione di Catanzaro Santa Maria che, nel corso di specifici di controlli in un’area abbandonata in contrada Germaneto, hanno scorto tra la vegetazione una serie di attrezzature abbandonate.

Sin da subito ai militari è apparso evidente come si trattasse di merce trafugata, poiché i prodotti erano nuovi e di certo non abbandonati lì come rifiuti.

Il materiale ritrovato - un televisore, diverse taniche di carburante e attrezzi vati - è stato quindi sottoposto a sequestro e le immediate indagini hanno permesso di ricollegare il tutto al furto avvenuto proprio all’interno del Comalca.

Sugli oggetti recuperati verranno svolte delle adeguate attività investigative per cercare di risalire agli autori dei furti e, al termine delle attività, il tutto sarà restituito ai legittimi proprietari.