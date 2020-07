Covid. Il bollettino. Calabria: torna lo zero, in una settimana solo 3 i nuovi casi

Si tira i bilancio anche per questa prima settimana di luglio - ormai terminata - sul fronte dell’epidemia da Covid19. Sette giorni ancora all’insegna di una seppure piccolissima ripresa di nuovi casi di infezione.

Da lunedì scorso e fino ad oggi sono stati difatti tre i nuovi positivi accertati nella nostra regione col complessivo delle persone finora risultate infette che arriva a 1.183. Un dato, quest’ultimo, che tiene conto del fatto che nelle ultime 24 ore, fortunatamente, non si siano registrati altri casi.

In settimana, poi, sono state tre anche le guarigioni e che portano a 26 (come ieri) il totale delle persone che risultano attualmente ed contagiate.

Finora i pazienti guariti sono stati in tutto 1.060 (tra ieri ed oggi non ve ne sono stati di ulteriori).

Sempre negli ultimi sette giorni, inoltre, sono stati ben 5.297 i tamponi eseguiti su altrettanti sospetti Covid, una media di 757 al giorno, 531 quelli processati in più tra sabato e domenica e 97.433 i test complessivi fin qui eseguiti, con 96.250 dall’esito negativo.

Da quasi 40 giorni di fila, rimane fermo - grazie al cielo - anche il bilancio delle morti: finora sono state in tutto 97 le persone decedute in Calabria per o con il covid.

Quanto alla situazione ospedaliera, sono appena 3 (uno in meno di ieri) i degenti ricoverati nei reparti dei nosocomi regionali, escluse le terapie intensive ormai vuote da ormai ben 20 giorni. 23 (+1 da ieri) quelli che si trovano invece in isolamento domiciliare.

I POSITIVI PER PROVINCIA

I casi di positività al Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, da 45 giorni, i positivi complessivi sono stati 469 e così distribuiti: 2 in isolamento domiciliare; 433 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, da 9 giorni di fila, il totale dei covid segnalati è stato di 293: 2 in reparto; 16 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 25 giorni di fila, i casi sono stati 217: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 182 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 8 giorni continuativi, i contagi accertati sono stati 119: 1 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, da 2 giorni, il complessivo è di 85: 3 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 6.376.