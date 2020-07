Covid. Il bollettino. Calabria: secondo caso in due giorni, è un rientro dal nord

Penultimo giorni di questa prima settimana di luglio all’insegna dell’epidemia e che nella nostra regione ha fatto registrare una leggerissima “ripresa” di casi di infezione: in tutto, da lunedì ad oggi sono stati infatti tre, considerando anche un altro segnalato nelle ultime 24 ore nel cosentino.

Si tratta di una persona rientrata da Aosta dove aveva sviluppato polmonite da Cvocid e dimessa con tamponi negativi; in pratica una cosiddetta positività residua al gene N ed al 39° ciclo.

Al momento, quindi, il totale delle persone fin qui risultate positive, in Calabria, è di 1.183. Rispetto a ieri (QUI), intanto, il totale dei tamponi analizzati è arrivato a 96.902 (1.084 eseguiti tra ieri ed oggi) e 95.719 dei quali hanno dato esito negativo.

Ancora fermo, e da ben 37 giorni consecutivi, il numero dei decessi che rimane a 97 persone che finora hanno perso la vita, nella nostra regione, per o con il covid.

Negli ospedali, invece, sono momentaneamente assistiti, nei reparti di malattie infettive, appena 4 pazienti (come ieri) mentre altri 22 (+1 da ieri) si trovano in isolamento domiciliare poiché asintomatici o comunque manifestando solo sintomi lievi.

Infine, fino ad oggi i guariti sono stati in tutto 1.060. Nelle ultime ore non se ne sono aggiunti di nuovi.

I COSI REGISTRATI NELLE PROVINCE

I casi di positività al Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, da 44 giorni, i positivi complessivi sono stati 469 e così distribuiti: 2 in isolamento domiciliare; 433 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, da 8 giorni di fila, il totale dei covid segnalati è stato di 293: 2 in reparto; 16 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 24 giorni di fila, i casi sono stati 217: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 182 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 7 giorni continuativi, i contagi accertati sono stati 119: 1 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, dopo l’ultimo caso di ieri, il complessivo è oggi a 85: 1 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 8.445.

ITALIA. LEGGERO AUMENTO DEI CONTAGI

Ancora un leggero incremento rispetto ai giorni scorsi di contagi da coronavirus. Nel bollettino di oggi 4 lugli, stando al bollettino sono 235 i nuovi casi di Covid-19, mentre le persone guarite sono 477, e i decessi si attestano a 21. Nel bel paese dall’inizio della pandemia sono 241.419 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, di queste, 34.854 sono decedute e 191.944 sono state dimesse.

Attualmente i positivi sono 14.621, per un decremento di 263 pazienti, mentre le persone ricoverate con sintomi calano di 16 unità, per un totale di 940 pazienti. Di qyesti 71 si trovano in terapia intensiva, con un decremento di 8 persone.

I DATI REGIONE PER REGIONE

I dati dei contagi sono così distribuiti regione per regione. Lombardia 94.318 (+95); Emilia-Romagna 28.613 (+51); Veneto 19.318 (+4); Piemonte 31.405 (+11); Marche 6.789 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila); Liguria 9.991 (+4); Campania 4.714 (+2); Toscana 10.276 (+9); Sicilia 3.094 (+3); Lazio 8.172 (+31); Friuli-Venezia Giulia 3.326 (+8); Abruzzo 3.305 (+7); Puglia 4.536 (+3); Umbria 1.447 (+1); Bolzano 2.645 (+3); Sardegna 1.369 (nessun nuovo caso); Valle d’Aosta 1.196 (nessun nuovo caso); Trento 4.873 (+2); Molise 445 (nessun nuovo caso per l’ottavo giorno di fila); Basilicata 404 (nessun nuovo caso).

(ultimo aggiornamento 17:40)