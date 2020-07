Scontro tra auto e moto: cinque i feriti, finiscono tutti in ospedale

Un brutto incidente stradale quello avvenuto nella tarda serata di ieri sera e dal bilancio di ben cinque persone rimaste ferite e finite in ospedale.

Il sinistro ha interessato due mezzi: un’auto, una Renault Clio, ed una moto di grossa cilindrata, una Ducati. A bordo della vettura viaggiavano tre ragazze mentre a sulla moto vi erano altre due persone, una coppia.

I due mezzi si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti sul posto, in via Goffredo Malaterra a Lamezia Terme, nel catanzarese.

I pompieri hanno dovuto anche estrarre i feriti rimasti incastrati tra le lamiere. Tutti e cinque i convolti sono stati così affidati al personale sanitario del Suem118, arrivato con quattro ambulante, e traferiti nell’ospedale di Lamezia e Catanzaro

I vigili hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei mezzi e della zona interessata.