Covid. Il bollettino. Calabria, un altro nuovo caso: positivi salgono a 25

Prosegue e si avvia quasi a conclusione questa nuova settimana all’insegna della fase epidemiologica in Calabria che, negli ultimi cinque giorni si è mantenuta piuttosto contenuta, se non quasi scevra da nuovi contagi: solo uno registrato martedì scorso.

Ma nelle ultime 24 ore i laboratori regionali hanno verificato altri 938 tamponi (95.818 in tutto e fino ad ora e 94.636 dall’esito negativo) segnalando - dopo due giorni di tregua - un nuovo caso di covid19, una donna rumena animatrice in un villaggio turistico ubicato sulla Ss 18, al confine tra Catanzaro e Vibo Valentia.

Il complessivo delle persone che ad oggi contratto il virus, al lordo ovviamente delle guarigioni sopraggiunte, sale quindi a 1.182.

I casi attualmente attivi, però, sono di molto inferiori, appena il 2 per cento dei contagiati, ovvero 25, e cioè uno in più rispetto a ieri (QUI).

Continua a rimanere bloccato a 97, invece, il drammatico conteggio delle persone finora decedute in Calabria per o con il coronavirus.

Sul fronte ospedaliero, tra ieri ed oggi, intanto, risultano non si segnalano nuovi guariti col complessivo che è ancora di 1.060 positivi che ad oggi hanno superato il contagio.

Nei nosocomi sono invece ed ancora ricoverati 4 pazienti (come ieri), nessuno nelle terapie intensive, ed altri 21 (+1 da ieri) sono invece in isolamento domiciliare.

I POSITIVI NELLE PROVINCE

I casi di positività al Covid finora accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, da 43 giorni, i casi complessivi sono stati 468 e così suddivisi: 1 in isolamento domiciliare; 433 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, da 7 giorni di seguito, il totale dei positivi segnalati è stato di 293: 2 in reparto; 16 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 23 giorni di fila, i covid sono stati in tutto 217: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 182 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 6 giorni, casi ancora fermi al totale di 119: 1 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, dopo 3 giorni di “silenzio”, il complessivo sale oggi a 85: 1 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 10.763.