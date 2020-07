Chiaravalle. Conto alla rovescia per il campo estivo “Rivivi l’estate”

Conto alla rovescia per l’avvio del campo estivo “Rivivi l’Estate” che si terrà a Chiaravalle nel periodo tra il 6 al 31 luglio dalle 17 alle 19, e sarà curato dagli operatori del Centro Calabrese di Solidarietà. Si tratta di un vero e proprio campo estivo che si articola in laboratori ludico-creativi e individuali-sportivi: nel rispetto delle linee guida nazionali si potranno accogliere un numero massimo di minori suddivisi in due fasce di età di 6-11 e 12-17.

L’obiettivo principale del progetto voluto dal Comune guidato dal sindaco Mimmo Donato è quello di ricreare gli equilibri intra ed extra familiari attraverso animazione con i minori, sfruttando le strutture e le aree di competenza comunale: non solo gioco e divertimento - mantenendo le indicazioni di sicurezza predisposte dai DPCM in materia di prevenzione e contenimento del covid 19 – ma prima di tutto un percorso di ricostruzione dei rapporti sociali e relazionali deteriorati dall’isolamento a cui siamo stati costretti nel periodo del lockdown.

Domani pomeriggio, alle 17.30 nel Teatro Comunale di Chiaravalle Centrale, si terrà l’incontro con le famiglie dei minori che parteciperanno al campo estivo “Rivivi l’Estate”. Durante l’incontro sarà presentato il progetto, gli animatori che seguiranno bambine e bambini durante il campo, e saranno illustrate le modalità con cui il campo stesso si svolgerà.