In viaggio per la Sicilia con oltre 4 chili di coca, arrestato “corriere” della droga

Un carico da quasi quattro chili e mezzo di cocaina in viaggio per la Sicilia a bordo di un’auto noleggiata. Ad individuare il “corriere” della droga sono stati gli uomini della Guardia di Finanza di Reggio Calabria grazie all’infallibile fiuto dei loro colleghi a quattro zampe, i cani antidroga della Compagnia locale.

Oltre al carico i militari hanno fatto scattare le manette anche per un 51enne reggino, Felice Melchionna, che è stato arrestato in flagranza di reato.

L’operazione, denominata “Cargo Bianco”, è partita da un servizio di controllo che una pattuglia delle Fiamme gialle ha effettuato presso gli imbarcaderi di Villa San Giovanni.

Fermata la vettura sin da subito il conducente è apparso agitato convincendo i militari che sarebbe stato meglio eseguire una accurata perquisizione sia dell’uomo che del mezzo.

È qui che sono entrati in azione i cani antidroga che hanno segnalato qualcosa di strano. Difatti, nel vano per il filtraggio dell’aria condizionata, sotto il cofano-motore, la scoperta: oltre 4,3 chilogrammi di cocaina contenuti in 4 panetti ricoperti di plastica di nera, sigillati con del nastro da imballaggio trasparente e con impresso un simbolo a ferro di cavallo.

Successivamente, tenuto conto di quanto scoperto nell’auto, le fiamme gialle hanno deciso di perquisire anche la casa del 51enne e un locale in uso alla società di cui è risultato esserne il rappresentante legale.

Un controllo che ha consentito di ritrovare una bilancia di precisione perfettamente funzionante, un tablet, quattro telefoni-cellulari e della documentazione che si ritiene riferita al traffico di droga.

Lo stupefacente, l’auto a noleggio e tutto il resto del materiale scoperto sono stati sequestrati mentre l’uomo, al termine delle operazioni, è stato dichiarato in arresto e - come stabilito dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Reggio Calabria - accompagnato in carcere.