Covid. Il bollettino. Calabria: anche oggi nessun contagio, positivi scendono a 24

Secondo giorno di luglio all’insegna del segno zero nella nostra regione. Tra ieri ed oggi in Calabria sono stati eseguiti altri 988 tamponi e tutti hanno restituito fortunatamente un risultato negativo.

Finora di test ne sono stati processati in tutto e 94.880, 93.699 dei quali non hanno segnalato infezioni da Covid-19.

A quest’oggi, poi, sono sempre bassi i casi ancora attivi. Gli attualmente positivi, in questo martedì 2 luglio, sono infatti 24, 2 in meno rispetto a ieri (QUI). I contagi complessivi fin qui accertati sono stati ancora e quindi 1.181.

Dato estremamente positivo è anche il fatto che ormai da ben 35 giorni non si registrano in regione decessi per o con il coronavirus; in Calabria dall’inizio dell’epidemia sono stati ed in tutto 97.

Prosegue la scia dei pochi ricoveri negli ospedali regionali. Al momento vi sono assistiti - nei reparti di malattie infettive di Catanzaro, Reggio Calabria e Vibo Valentia - “appena” 4 degenti (come ieri). Altri 22 positivi (-1 da ieri), invece, sono in isolamento domiciliare.

Il complessivo dei pazienti che hanno superato il virus, infine, è oggi di 1.060. Si registrano infatti altri due guariti rispetto a 24 ore fa, uno ciascuno nel reggino e nel cosentino.

I CASI PER PROVINCIA

I casi di positività al Covid finora accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, da 42 giorni, i positivi sono stati in tutto 468 e così distribuiti: 1 in isolamento domiciliare; 433 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, da 6 giorni di fila, il totale dei casi registrati è stato di 293: 2 in reparto; 16 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 22 giorni di seguito, i covid sono stati in totale 217: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 182 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 5 giorni, i positivi restano fermi a 119: 1 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti

Nel vibonese, da 3 giorni consecutivi, il bilancio complessivo è stato di 84: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 8.323.