FI. Avanza la riorganizzazione del partito nel crotonese: Torromino porta in squadra Menga, Dattolo e Aiello

Maria Paola Menga, Antonio Dattolo, Luigi Aiello

Prosegue la fase di riorganizzazione del partito di Forza Italia nel crotonese, il coordinatore provinciale Sergio Torromino ha infatti nominato i coordinatori cittadini.

La scelte è ricaduta per Rocca di Neto su Antonio Dattolo, per Torretta di Crucoli su Luigi Aiello mentre Maria Paola Menga è stata nominata responsabile decentramento (quartieri) per coadiuvare il lavoro del coordinatore della città di Crotone. I tre vanno quindi ad aggiungersi a quelli già designati nei giorni scorsi.

Continua così l’azione di rafforzamento e radicamento sul territorio del deputato e coordinatore forzista Sergio Torromino con particolare attenzione ai comuni a breve chiamati al voto.

“L’importanza di interloquire con un territorio molto eterogeneo , con realtà che presentano problemi diversi tra loro, la fascia costiera, le zone pedemontane, i piccoli e grandi centri; ecco perché tutti i comuni devono essere rappresentati ed ascoltati.” Dichiara in una nota Sergio Torromino, che aggiunge: 2Una politica volta al confronto e alla sinergia tra istituzioni per rilanciare una parte della Calabria che possiede ancora la voglia di riscatto e le potenzialità per rinascere.”