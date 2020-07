Furti e danneggiamenti al Comalca, Ciranni: «Non fermeranno la nostra azione di legalità»

Ignoti hanno portato a termine la scorsa notte un raid vandalico all’interno dei mercati generali di Catanzaro, centro agroalimentare che fornisce frutta e verdura a gran parte della Regione. Gli uffici amministratavi della Comalca scrl sono stati devastati e, a pagarne le spese, sono stati anche alcuni venditori che hanno subito svariati furti.

In particolare, sarebbero stati asportati anche due automezzi. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato che ha effettuato i rilievi e avviato le indagini del caso.

«Quanto accaduto la scorsa notte a Comalca, col saccheggio e la devastazione degli uffici, oltre al furto di beni in danno di nostri operatori, non fermerà l’azione di legalità e trasparenza perseguita dal Consiglio di Amministrazione e fortemente sostenuta dai soci, Camera di Commercio in primo piano». Dichiara il presidente di Comalca scrl Daniele Maria Ciranni.

«Le recenti misure anti Covid-19 – avanza Cirianni - hanno contribuito a mettere in luce, ed a contrastare di riflesso, vecchie e nuove spregiudicatezze di quanti vorrebbero nella Società Comalca un soggetto da utilizzare ignorando ogni regola. I beni sottratti questa notte agli Operatori,- aggiunge- anche per la perizia e l’abnegazione delle Forze dell’Ordine, saranno sicuramente ritrovati; ciò che, in questo contesto, sembra più difficile da ritrovare, è la serenità di chi è chiamato a guidare delicati processi gestionali e di sviluppo».

«Comalca – conclude Ciranni – non si lascerà intimidire e ritiene che quanto posto in essere la scorsa notte debba, piuttosto, per notorio rigore della Magistratura catanzarese, preoccupare i relativi mandanti ed esecutori materiali».