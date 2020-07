Fondazione Vialli dona mammografo all’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio

La fondazione Vialli - Mauro per la Ricerca e lo Sport - Onlus, da sempre impegnata nel Sociale, ha donato alla Breast Unit dell’Azienda Ospedaliera Pugliese – Ciaccio di Catanzaro, un mammografo digitale di ultima generazione del costo di circa 400.000 Euro. Questa macchina risulta indispensabile per una diagnosi più precoce ed accurata nelle malattie tumorali della mammella.

Cerimonia di consegna, con benedizione dell’Arcivescovo, S.E. Mons. Vincenzo Bertolone e relativa manifestazione, si svolgeranno presso la sede della Breast Unit, dell’AOPC di Catanzaro, (secondo piano- scala B-C), presidio Pugliese, alle ore 11,30 di Venerdì 03.07.2020, presente l’indimenticato campione dello Sport, Massimo Mauro, co-presidente della fondazione donatrice.

In epoca COVID, in cui sono vietati gli assembramenti, è comprensibile l’ impossibilità di organizzare una cerimonia di più ampie proporzioni, in una sede in grado di accogliere, adeguatamente, l’ abbraccio reale della popolazione e degli amministratori.

Continuiamo a lavorare per la gente, anche a riflettori spenti e nei momenti di difficoltà per tutta la collettività mondiale, come l’attuale, è importante che ci sia il supporto e la solidarietà della intera comunità, nei cui confronti lo strumento verrà, sin da subito, messo a disposizione.