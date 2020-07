Abusivismo edilizio: 31enne denunciato a Serra San Bruno

I Carabinieri del gruppo Forestale di Vibo Valentia, al termine degli accertamenti eseguiti in località Guido del Comune di Serra San Bruno, coadiuvati dal personale dell’ufficio tecnico comunale e della polizia locale, hanno deferito all'autorità giudiziaria D.R.S., 31enne del luogo, che, in assenza di qualsivoglia titolo autorizzativo, all’interno di un terreno di sua proprietà, ha eseguito dei lavori per la realizzazione di un manufatto in cemento armato con muratura in laterizi.

L’immobile, su una superficie complessiva di circa 111 mq., in corso di completamento e dal valore di mercato di circa 77mila euro, è stato sottoposto a sequestro penale ed il responsabile segnalato alla autorità competente.