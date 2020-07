Interventi su strade crotonesi, Dell’Aquila: “Preleva lo scontro all’incontro. Isola non è stata dimenticata”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota del presidente facente funzioni della Provincia di Crotone, Giuseppe Dell'Aquila, in merito alle reazioni emerse in seguito all’annuncio da parte dell’ente sull’avvio dei lavori di messa in sicurezza delle strade all’interno del perimetro provinciale che vedrebbe escluso il territorio di Isola Capo Rizzuto.

“Spiace constatare che ancora una volta si preferisce far prevalere lo scontro all’incontro, l’attacco alla conoscenza e comprensione, eppure gli interlocutori sono amministratori e hanno propri amministratori all’interno del consiglio provinciale.

L’attacco rivolto, alla Provincia di Crotone, ed in particolare a me in qualità di Presidente facente funzioni, reo di aver dimenticato, trascurato o addirittura ignorato le necessità e le problematiche presenti sul territorio di Isola Capo Rizzuto e l’aver sottolineato che inerme dinnanzi a questa mia presunta assenza sarebbe rimasta il sindaco di Isola Capo Rizzuto, appare davvero pretestuoso.

I consiglieri comunali di Forza Italia, e la locale coordinatrice, sembrano avere una memoria selettiva, dimenticando che loro hanno un referente in Consiglio provinciale, dimenticando che programmazione, progetti e tutta la documentazione sono disponibili , a disposizione, e gli stessi sono stati trascurati o peggio ignorati dal loro rappresentante istituzionale.

In questi mesi non ho smesso richiamare alla collaborazione, alla sinergia istituzionale, tra amministratori locali ed Ente, perché gli obiettivi non possono che essere comuni, si può disquisire su opportunità e metodo, ma sugli obiettivi certamente no.

Ebbene a questa discussione qualcuno si è sempre sottratto, distrazione o volontà politica?

Ma proprio perché il mio obiettivo, e quello dell’amministrazione che in questo momento presiedo, resta sempre lo stesso, vale a dire il bene comune, ai consiglieri comunali firmatari di quella nota, ma soprattutto ai cittadini di Isola Capo Rizzuto , intendo dare quelle risposte che evidentemente quel tipo di politica, preferisce non cercare, prediligendo lo scontro a mezzo stampa piuttosto che l’incontro istituzionale ed amministrativo.

Il territorio di Isola Capo Rizzuto non è stato dimenticato, la viabilità dell’intero territorio provinciale è al centro di un piano di interventi di manutenzione e messa in sicurezza, dalla costa all’entroterra.

Questa amministrazione provinciale sta mettendo in campo interventi, ancora troppo pochi rispetto alle necessità? Sicuramente sì!

E’ un primo reale concreto passo nella direzione di un progetto che vuole restituire “normalità” al territorio? Sicuramente sì!

A riprova e conferma che nessun territorio deve restare indietro o peggio escluso, e che l'interesse primario è dare risposte e non fare polemiche, questa mattina i tecnici, il dirigente del settore Viabilità insieme al sindaco di Isola Capo Rizzuto e alla ditta incaricata di eseguire i lavori di bitumazione, hanno effettuato un sopralluogo propedeutico all'esecuzione degli stessi, esecuzione che sarà effettuata nei prossimi giorni.”

Giuseppe Dell'Aquila

