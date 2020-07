“Krotone da Vivere” incontra le associazioni

Non hanno tardato ad arrivare i primi contatti con il mondo associazionistico a seguito dell’appello politico che Krotone da vivere ha diramato mezzo stampa.

"Siamo molto felici - si legge in una nota stampa del Coordinamento Krotone da Vivere - di avere avuto conferma di ciò che pensavamo. Crotone è una città intellettualmente dinamica nella quale lontano dai “riflettori” operano realtà importanti che lavorano per il bene comune. Nella serata di martedì 30 giugno, si è svolto un coordinamento allargato finalizzato alla progettazione condivisa."

"Durante l’incontro - informa il Coordinamento - si sono affrontate varie tematiche di interesse collettivo e grazie al contributo degli intervenuti abbiamo gettato le basi per il programma che intendiamo portare avanti a sostegno della ripresa di Crotone. Il gruppo di convenuti hanno altresì delineato l’identikit del candidato a Sindaco ideale. Ascolto e dialogo aperto, confronto costruttivo così facendo dimostreremo di non avallare più comportamenti ambigui e opportunistici. Ribadiamo la nostra apertura a chiunque desiderasse fornire il proprio apporto in termine di idee e progetti ed individuazione delle criticità della città di Crotone."