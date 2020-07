Catanzaro, “beccato” con la droga nascosta in un secchio. Arrestato

Detenzione ai fini di spaccio di droga. È l’accusa mossa a un 25enne di Catanzaro trovato in possesso di 215 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. La droga era stata nascosta in un secchio, nel bagno dell’appartamento.

È successo durante una perquisizione domiciliare da parte dei carabinieri di Girifalco con il supporto dei colleghi della compagnia del capoluogo e dell’unità cinofila dello Squadrone eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia.

Il giovane è stato arrestato e portato nel carcere di Catanzaro-Siano, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.