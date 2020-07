Scontro tra due vetture a Catanzaro, auto si ribalta. Ferita la conducente

È di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto in località Janò nel comune di Catanzaro. Per cause in corso di accertamento due auto, un Suv Audi Q8 ed una Fiat Panda, si sono scontrate e la Fiat si è ribaltata.

La donna, stratta dall’abitacolo da una squadra dei Vigili del fuoco di Catanzaro, è stata subito affidata al personale sanitario del 118, ed è stata poi trasferita in ospedale. I vigili hanno messo in sicurezza le vetture e la zona interessata dal sinistro. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per gli accertamenti del caso.