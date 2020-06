Covid. Il bollettino. Calabria: un nuovo caso, salgono a 27 gli attualmente positivi

Si conclude oggi il mese giugno, il quarto nell’era Covid per l’Italia e anche la Calabria. 30 giorni in cui ci si attendeva un netto decremento, se non proprio la fine completa della fase epidemiologica ma che, almeno stando ai numeri, così non è propriamente stato.

Dal primo del mese e fin ad ora nella nostra regione sono stati in tutto 23 i nuovi casi di infezione registrati, per lo più nel reggino, complice un piccolo focolaio divampato a Palmi; e poi, nell’ordine, nel vibonese e per ultimo nel crotonese, dove si è scoperta una sola nuova infezione appena tre giorni fa e dopo quasi due mesi di completa tregua dal virus nella provincia pitagorica.

All’inizio di giugno il totale delle persone che erano state infettate dal coronavirus erano infatti 1.158, conteggio che è oggi arrivato a 1.181. Al netto delle guarigioni, però, sono al momento positivi solo 27 soggetti (il primo giugno erano 135).

Numeri, questi, comunque “rassicuranti” se confrontati con quelli di maggio scorso: 51 nuovi casi di positività in 30 giorni, “attivi” che erano oltre i 600 e 11 decessi (nessuno invece a giugno).

Dati, infine, che quest’oggi, e dopo la breve “pace” di ieri (QUI), subiscono una leggera variazione in salita. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti processati altri 924 tamponi e dei quali uno ha dato esito positivo, nel vibonese.

Finora in Calabria ne sono stati analizzati in tutto 93.060, 90.638 quelli che non hanno segnalato alcuna infezione.

Ancora fortunatamente ferma la triste conta delle morti: ad oggi sono state in tutto 97 le persone decedute per o con il coronavirus.

Quanto al fronte dei ricoveri, il “polso” degli ospedali calabresi fa ancora registrare una bassissima “pressione”, come d’altronde lo è sempre stato per quasi tutta la fase emergenziale.

Al momento sono assistiti “appena” 4 pazienti (come ieri), nessuno nelle terapie intensive, mentre 23 degenti (+1 da ieri) sono in isolamento domiciliare.

Il totale aggiornato dei guariti è ancora di 1.057, dopo che rispetto a 24 ore fa non se ne segnalano di nuovi.

I POSITIVI PER PROVINCIA

I casi finora accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, da 40 giorni, i positivi segnalati sono stati in tutto 468 e così distribuiti: 2 in isolamento domiciliare; 432 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, da 4 giorni di seguito, il totale dei contagi registrati è di 293: 2 in reparto; 17 in isolamento domiciliare; 255 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 20 giorni di fila, i covid sono stati nel complesso 217: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 182 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 3 giorni, i positivi rimangono a 119: 1 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, dopo 10 giorni consecutivi, il totale dei contagi sale ora a 84: 1 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 8.109.