Villapiana “Dis-Abile E Solidale”: dal Comune arriva sostegno a chi è in difficoltà

L’Amministrazione comunale di Villapiana è vicina, ancora una volta con spirito solidale, alle esigenze delle famiglie che vivono delle fragilità, ancora di più in questo tempo di emergenza Covid-19, con un progetto voluto e sostenuto dalla delegata alle Politiche Sociali, Graziella Grillo, denominato: “Benessere Abile” - cure di Idrokinesi terapica a sostegno di persone con dis-abilità fisiche. Lo scopo e le finalità del progetto sono quelle di offrire l’opportunità a ragazzi e giovani adulti con disabilità fisiche la possibilità di un recupero funzionale delle proprie capacità motorie, rallentate dalla sedentarietà e dall’assenza di attività fisioterapiche, causate dalla sospensione per l’emergenza Covid-19.

«La nostra attenzione - ha dichiarato la delegata alle Politiche Sociali, Graziella Grillo - è ispirata alla valorizzazione concreta del “Capitale Umano” e quindi anche a concepire la disabilità come risorsa umana, morale, sociale e culturale. Pertanto, alla giusta e doverosa tutela dei diritti di ciascuno (primo fra tutti il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione), intendendo affiancare e sostenere un concreto pacchetto di iniziative volte a garantire il diritto ad una vita sana secondo lo spirito di inclusione sociale».

Il progetto si propone di stimolare e sostenere il recupero psico-fisico dei fruitori, favorire un’armonizzazione delle loro capacità relazionali per una ricaduta positiva sia all’interno del proprio nucleo familiare che per un beneficio e un recupero psico-sociale, migliorandone, quindi, la qualità di interazione con l’ambiente e le persone. I fruitori del progetto si avvarranno di cure riabilitative di idrokinesiterapia presso una struttura termale accreditata, adeguata alle esigenze, individuata nelle “Terme Sibarite” con sede a Cassano all’Ionio (CS), per un periodo che va da 4 a 8 settimane, secondo la prescrizione dello specialista fisiatra che ne predisporrà le cure. Per facilitare il trasporto dei fruitori del progetto, dal domicilio alla sede termale, senza gravare sulle famiglie, l’Ente ha individuato l’associazione Confraternita della Misericordia di Cassano all’Ionio.