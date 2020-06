Assemblea Sacal, fumata nera per la nuova Governance. De Felice si dimette

Dimissioni per Arturo De Felice, presidente della Sacal spa. È successo durante l’assemblea degli azionisti del gruppo. La decisione è stata assunta dopo che la Regione Calabria ha chiesto una sospensione dei lavori e ha quindi chiesto al cda uscente di rimanere in carica per altri 15 giorni. Il motivo? Non aveva ancora individuato il proprio rappresentante da designare nel nuovo organismo. Così dopo la Regione, anche il Comune e la Provincia di Catanzaro e il Comune di Lamezia Terme si sono associati alla richiesta di sospensione.

Secco il rifiuto di De Felice che, dopo aver ricordato che ogni termine era stato rispettato il termine per la convocazione di 180 giorni, come previsto dalla legge e di aver dato un ampio preavviso, ha rassegnato le proprie dimissioni da Presidente sia della Sacal Spa che della controllata Sacal Ground Handling con effetto immediato.

Tuttavia nel corso dell’assemblea degli azionisti, cui hanno partecipato i soci rappresentanti oltre il 90% delle quote societarie, è stato approvato all’unanimità il Bilancio civilistico e consolidato del Gruppo che ha registrato un utile pari a 1.155.809 di euro ed un Margine operativo lordo (MOL) di Euro 2,36 milioni.

L’Assemblea, al fine di sostenere la solidità patrimoniale, ha altresì aderito alla proposta dell’organo amministrativo in merito alla destinazione dell’utile d’esercizio (1,03 milioni di euro): a riserva legale per Euro 51.390, pari al 5%, sulla base delle disposizioni statutarie e dell’art.2430 del Codice Civile; a copertura delle perdite pregresse, relative agli esercizi 2010-2016, il residuo pari ad Euro 976.419,00.