Scuola primaria di Girifalco, partiti i lavori al Corpo B

Parla di “scuola sicura e accogliente per i piccoli studenti”, l’ex sindaco di Girifalco Pietrantonio Cristofaro. E lo fa in merito all’avvio dei lavori di adeguamento sismico del Corpo B della scuola primaria che, aggiudicato a febbraio a seguito di procedura negoziata per un importo a base di gara di 376.390 euro, è stato programmato dall’ex amministrazione Cristofaro.

L’intervento prevede, oltre all'adeguamento sismico del corpo di fabbrica, anche la realizzazione dell’impianto idrico antincendio, l'adeguamento dell'impianto elettrico, la compartimentazione ai fini della sicurezza la messa in funzione dell'impianto fotovoltaico già esistente.

Il progetto cura non solo la parte interna ma anche quella esterna della struttura. Al fine di migliorare l’ambiente e permettere le attività all’aria aperta previste per il ciclo di istruzione ospitato nella struttura, sono previste nell’intervento sia la piantumazione di essenze arboree autoctone nell’area esterna dell’edificio, sia l’installazione di giochi e arredi nella stessa.