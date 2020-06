Aumentano le temperature e il serbatoio di Vescovatello a secco. Interruzione erogazione idrica

Serbatoio di Vescovatello a secco a Crotone dove, la Congesi ha annunciato che entro la serata di oggi l’erogazione idrica verrà interrotta per fare in modo che il serbatoio possa riempiersi e garantire la fornitura idrica per tutta la giornata di domani, mercoledì 1 luglio.

Congesi, che sta rilevando un aumento dei consumi idrici ai serbatoi di Vescovatello dovoto all'aumento delle temperature aveva chiesto alla Sorical di “adeguare la fornitura idrica riservata alla città di Crotone, in relazione dell'arrivo della stagione estiva”, ma, come scritto da Congesi questa “richiesta non è stata soddisfatta, per cui da ieri i serbatoi comunali sono quasi vuoti”.

Dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, l’erogazione idrica verrà sospesa in Via Cutro, fondo Gesù, borgata San Francesco, via Vittorio Veneto e traverse, via Torino, piazza Pitagora, via Poggioreale e traverse, corso Messina, via Cìristoforo Colombo, via Regina Margherita.