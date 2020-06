Vvf. Cambio di guardia al comando di Crotone: esce Dadone, torna Bennardo

Piernicola Dadone e Giuseppe Bennardo

Cambio di guardia oggi alle 12 al comando provinciale dei vigili del fuoco di Crotone. Dopo poco più di un anno, il comandante Piernicola Dadone lascia Crotone e andrà al comando di Pavia, ed al suo posto, torna, in attesa del nuovo comandante, Giuseppe Bennardo. Quest'ultimo è reggente anche al comando di Cosenza ed era stato alla guida di quello di Crotone dal 2011 al 2014.

Il comandante uscente ha sottolineato la positività della sua esperienza crotonese, per 13 mesi, che è stata la prima di comando, dopo precedenti esperienze in Piemonte e Lombardia. Ha sottolineato che, nonostante l'organico inferiore a quanto previsto, i vigili del comando crotonese hanno dato il loro massimo impegno per far fronte alla situazione.

Il neo comandante, Bennardo, ha sottolineato la sua azione di traghettatore fino all'arrivo del nuovo comandante, dicendosi certo di riuscire a portare avanti il compito, grazie anche al supporto degli uomini a disposizione, che già conosceva per la sua precedente esperienza crotonese.

Tra gli obiettivi prefissati quelli di fronteggiare alla consueta emergenza degli incendi estivi, che puntualmente si ripresenta, e d'inverno gli interventi dovuti alle piogge, anche con l'arrivo dei nuovi capi squadra.