Vecchi rancori tra due anziani fanno sfiorare la tragedia a Lamezia: accoltellato 75enne, arrestato 92enne

Vecchi rancori tra due anziani uomini, di 92 e 75 anni, hanno fatto sfiorare la tragedia nella mattinata di ieri nella Villa Comunale di Corso Numistrano di Lamezia Terme.

I FATTI

I due si erano incrociati per strada mentre erano a bordo delle rispettive auto e, col pretesto di divergenze per motivi di viabilità, sarebbe scaturita un discussione verbale.

Il 75enne avrebbe redarguito verbalmente il 92enne, al che lo stesso è sceso dal suo mezzo ed ha colpito l’antagonista - con un coltello che aveva con sé - ferendolo gravemente.

L’uomo si è poi dato alla fuga ma gli Agenti della Sezione Volante e della Squadra di Polizia Giudiziaria del locale Commissariato di P.S., prontamente intervenuti sul luogo dell’aggressione, lo hanno immediatamente identificato ed hanno avviato le sue ricerche, recandosi anche nell’abitazione di residenza.

Nel frattempo, il 92enne, S.V., residente nella città lametina, si è presentato al Commissariato di Polizia e, messo davanti all'evidenza dei fatti contestatigli, ha confessato.

Alla luce di quanto emerso, gli Agenti del Commissariato di Lamezia Terme hanno dichiarato in arresto l’uomo che, su disposizione del P.M. di turno, dott.ssa Emanuela Costa, è stato sottoposto, anche in considerazione dell’età, agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

L'arma del delitto - un coltello – è stata invece rinvenuta poco distante dal luogo dell'accoltellamento e sottoposta a sequestro.

La vittima, dopo le prime cure, è stato trasferito all’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro dove è stato ricoverata con prognosi riservata.