Palmi. Arrestato 23enne dopo aggressione alla fidanzata: era stato già denunciato

Non si finisce di raccontare episodi di violenza contro le donne. L’ennesimo caso si registra purtroppo nel reggino, precisamente a Palmi, dove solo grazie al tempestivo intervento della Polizia si è evitato il degenerare di un’aggressione da parte di un 23 enne nei confronti della fidanzata, poco più giovane di lui.

I FATTI

Allertati da una richiesta di aiuto, gli agenti del commissariato di Palmi sono intervenuti presso il centro cittadino sorprendendo il giovane mentre inveiva contro la fidanzata.

Immediatamente intervenuti in soccorso della vittima, gli operatori hanno appurato che già in una precedente occasione, nello scorso settembre, l’uomo era stato denunciato per lesioni e minacce gravi, ed hanno pertanto proceduto ad arrestarlo in flagranza di reato di stalking.

A tutela della vittima sono stati attivati invece i protocolli operativi EVA e LIANA, e l’Autorità Giudiziaria, convalidando l’arresto, ha disposto nei confronti del reo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla fidanzata.