Violano i domiciliari e scatenano una rissa per motivi passionali: arrestati due fratelli

Erano usciti di casa nonostante i domiciliari ma nel corso della “passeggiata” sono rimasti coinvolti in una rissa scaturita da vecchi rancori passionali. È così che sono stati scoperti e sono finiti in arresto a Rossano due fratelli: S.E. di 40 anni, e S.F. di 38.

A far scattare le manette è stato il Personale della Polizia in servizio al Commissariato di Corigliano-Rossano che è intervenuto in località Rossano Marina per sedare una rissa ed ha sorpreso i due uomini sul posto.

In particolare, entrambi – evasi dalle loro abitazioni – avrebbero incrociato per strada un uomo ed una donna e sarebbe partita l’aggressione per motivi passionali.

Secondo quanto appurato dalla polizia, la donna in questione era l’ex compagna del 38enne. L’uomo, nonostante la loro relazione fosse finita, non avrebbe mai accettato che la stessa convivesse con l'aggredito. Il malcapitato sarebbe stato pestato anche con una catena, provocandogli delle evidenti escoriazioni.

I due sono stati arrestati per i reati di evasione dai domiciliari ed il solo S.E. anche per quello di lesioni personali.