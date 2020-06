Ai domiciliari nascondeva in casa eroina e cocaina, arrestato 59enne

Nonostante fosse ai domiciliari, in casa - nascosti in un mobile sotto un lavabo del balcone - teneva tre involucri di cellophane contenenti nel complesso poco più di 10 grammi di eroina, un altro con mezzo grammo di cocaina e del per confezionamento.

A scoprire il tutto, durante una perquisizione domiciliare, sono stati i carabinieri della Compagnia di Girifalco, agli ordini del capitano Felice Bucalo, che hanno così arrestato in flagranza un 59enne di Maida, M.A., ora e dunque accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’uomo è stato tradotto nelle camera di sicurezza dell’Arma dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria lametina.