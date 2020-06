Weekend di controlli sull’Alto Tirreno Cosentino, due arresti e una denuncia

Due persone arrestate per evasione dai domiciliari, una denunciata per porto abusivo di oggetto atto ad offendere e altre sei segnalate alla Prefettura di Cosenza come assuntori di stupefacenti.

È questo il bilancio delle attività di controllo eseguiti nell’Alto Tirreno Cosentino nel primo fine settimana della stagione estiva. Le attività hanno visto impegnati, sin da venerdì scorso, i Carabinieri della Compagnia di Scalea sul tratto litorale della costa adriatica, da Cittadella del Capo a Praia a Mare, con servizi nelle fasce orarie con maggiore presenza di turisti.

Nella serata di sabato 27, a Tortora, i militari della Stazione di Praia a Mare hanno così arrestato per evasione P.G.G., 87enne pregiudicato del luogo, al momento sottoposto ai domiciliari.

I fatti risalgono alle ore 20 quando i carabinieri, durante un pattugliamento, sono arrivati nella sua abitazione per eseguire il controllo delle persone sottoposte a misure restrittive e, dopo alcune verifiche, hanno accertato che non era in casa. Poi, lo hanno rintracciato in una delle strade limitrofe alla stessa abitazione. L’uomo ha sostenuto delle giustificazioni ritenute poco plausibili e pertanto è stato condotto in Caserma per gli accertamenti del caso.

Stessa sorte è toccata a V.G., 37enne di origine campana ma residente a Santa Maria del Cedro, che è stato arrestato dai Carabinieri della Radiomobile di Scalea e anch’egli per evasione.

L’uomo, sottoposto ai domiciliari, è stato sorpreso da una pattuglia fuori dal luogo di detenzione e mentre parlava con altre persone.

Informata la Procura della Repubblica di Paola, l’87enne ed il 37enne sono stati dichiarati in stato di arresto. Nel corso dell’udienza con rito direttissimo, svoltasi nella mattinata di oggi, gli arresti sono stati convalidati e sono stati disposti nuovamente i domiciliari per entrambi.

Sempre nel corso del sabato sera, tra Praia a Mare, Scalea e Belvedere Marittimo, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un giovane di 28 anni che, perquisito, è stato trovato con un coltello a serramanico vietato. Segnalato alla Prefettura di Cosenza, infine, sei giovani assuntori sorpresi con modiche quantità di cocaina.