Civita: nuova Guida Turistica tascabile per promuovere il Comune

Il comune di Civita ha una nuova guida pronta per i turisti che visiteranno il borgo. Una che l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alessandro Tocci, ha realizzato nell’ambito del Progetto: “La Memoria del Passato per un Futuro migliore” con fondi PAC 2014-2020 Regione Calabria azione 6.7.1- Interventi per la tutela,la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale materiale e immateriale”.

Il responsabile unico del procedimento è stato il geometra Giuseppe Palazzo. “Si tratta di un vademecum attento e dettagliato sulla storia della comunità. Una guida agile e snella impreziosita - ha dichiarato il primo cittadino civitese, Alessandro Tocci, nel presentarla - da una accurata selezione di immagini che mettono l’accento su quanto di più prezioso il borgo Arbëresh ha da offrire.

Uno strumento di valorizzazione turistica delle potenzialità storico, artistiche, ambientali di un territorio con una sua forte identità, quella arbëreshe, un fil rouge fatto di tradizioni, usi, costumi, profumi, colori, che guida il viandante in un percorso di ricerca delle bellezze e delle peculiarità del luogo, in un percorso scandito dalla quiete e dal silenzio di antiche pietre, quelle che circondano Civita che non a caso è anche definita .

La guida nasce – ha sottolineato il sindaco Tocci - dal desiderio di far conoscere il territorio del nostro comune ,un luogo che negli ultimi anni è divenuto sempre più vissuto e frequentato. Arte, storia, natura, si fondono in queste pagine, suggerendo al turista itinerari variegati, notizie storiche, dagli appuntamenti della tradizione religiosa e del calendario delle feste popolari, alle peculiarità enogastronomiche”.