Covid. Il bollettino. Calabria, per oggi il virus si ferma: a giugno 22 nuovi casi

Si sta per chiudere - manca in fondo un solo giorno ancora - il mese di giugno che sul fronte del rallentamento epidemico era iniziato col piede giusto ed aveva fatto ben sperare ci si stesse avviando ad una graduale scomparsa del virus.

Un mese partito già dalla prima settimana con un solo caso di positività al covid19, il primo dopo ben otto giorni di tregua, l’ultimo segnalato risaliva infatti al 27 maggio precedente, ma che in quelle successive ha registrato se non proprio un’impennata quantomeno un netto aumento dei contagi.

Già dalla seconda settimana di giugno, difatti, i casi sono saliti dapprima a tre, mentre nei sette giorni successivi c’è stato il balzo più considerevole, con ben 11 positivi in sette giorni e altri 7 ancora nell’ultima di settimana, quella conclusasi ieri: in totale e dunque, un incremento di 22 nuovi contagi in 28 giorni.

Un bilancio, questo, che ha visto però e parallelamente diminuire, e anche notevolmente, i cosiddetti soggetti attivi, ovvero coloro ancora positivi al Covid. Il primo del mese erano 135, oggi sono invece 26 (come), con una diminuzione di 109 in meno di un mese.

Quanto alla situazione odierna, poi, dopo un solo ed ultimo caso segnalato ieri nel crotonese (QUI), quest’oggi il bollettino della Regione pare riservare un po’ più di serenità: nelle ultime 24 ore, difatti, sono stati analizzati altri 318 tamponi (92.136 finora ed in tutto e 90.638 quelli negativi), dei quali nessuno ha dato riscontro positivo. Il complessivo delle persone contagiate da inizio dell’epidemia è dunque ed ancora oggi di 1.180.

Rimane anche quest’oggi fermo a 97, invece, il triste bilancio delle persone finora decedute per o con il coronavirus.

Negli ospedali regionali, in particolare tra quelli di Catanzaro, Reggio Calabria e Vibo Valentia, continuano poi ad essere assistiti 4 degenti (come ieri) nei reparti di malattie infettive mentre in 22 (come ieri) si trovano a casa, in isolamento, non presentando alcun sintomo o comunque solo dei sintomi lievi.

Il complessivo dei pazienti guariti, invece, sempre ad oggi rimane a 1.057: rispetto a 24 ore fa non si segnalano altre persone che abbiano fin qui superato il contagio.

I COVID NELLE PROVINCE

I casi finora accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono dunque i seguenti:

Nel cosentino, da 39 giorni, i positivi segnalati sono stati in tutto 468 e così distribuiti: 2 in isolamento domiciliare; 432 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, da 3 giorni di seguito, il totale dei contagi registrati è di 293: 2 in reparto; 17 in isolamento domiciliare; 255 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 19 giorni di fila, i covid sono stati nel complesso 217: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 182 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, dopo 60 lunghi giorni di tregua interrotti dal nuovo caso di ieri, i positivi rimangono oggi 119: 1 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, da 10 giorni consecutivi, il totale dei contagi è ancora di 83: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2166.